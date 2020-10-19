Еще одно землетрясение произошло на юге Кузбасса. ФОТО: пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло минувшей ночью в Новокузнецке. Его зафиксировали сейсмологи Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Как сообщает пресс-служба Единой геофизической службы, подземный толчок зафиксировали сейсмостанции в 4.42. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от Прокопьевска. Интенсивность подземного толчка составила 3,1. Также отмечается, что причины подземного толчка носят природный характер.

Напомним, это не первое землетрясение природного характера за последние несколько дней. Так, в ночь на 16 октября подземные толчки почувствовали жители Таштагольского района. Тогда два горняка, находившиеся на смене в шахте, получили травмы. А ночью 18 октября землетрясение магнитудой 4,8 ощутили жители Краснобродского, Киселевска, Новокузнецка, Белова и других населенных пунктов.

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