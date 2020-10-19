60-летний мужчина пропал неделю назад в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе в течение недели разыскивают 60-летнего мужчину. Он ушел из дома и пропал.

О поисках 60-летнего Петра Чугурова сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По их данным, житель села Красное Ленинск-Кузнецкого района пропал 12 октября – именно в тот день его видели в последний раз. С тех пор мужчина не выходил на связь, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие.

Был одет: черная кофта, синее трико.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом городе. Если вам известно местонахождение Петра Чугурова или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.