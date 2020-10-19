Еще два кузбассовца с коронавирусом умерли в больницах региона Фото: Екатерина РОМАНОВА

На утро 19 октября стало известно о еще двух умерших кузбассовцах, у которых ранее выявили коронавирус.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе составляет 175 человек. О последних двух случаях смерти стало известно на утро 19 октября.

У мужчины 1973 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома.

Мужчина 1975 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронического гломерулонефрита.

Отметим также, что всего за сутки в регионе выявлено еще 177 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 13 294 человека. 4159 из них находятся в больницах, а 8960 уже выздоровели и выписаны домой. Еще 4435 находятся под наблюдением врачей.

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