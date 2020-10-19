Назван город с наибольшим числом заболевших коронавирусом кузбассовцев
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стало известно, в каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом за минувшие сутки. В очередной раз на первой позиции находится Новокузнецк.
Всего за сутки в Новокузнецке выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом.
В Осинниках - 29 новых заболевших.
В Прокопьевске число заболевших коронавирусом выросло на 26 человек, а в Междуреченске - на 20.
По девять новых заболевших - в Беловском городском округе и Мысках.
Восемь заболевших - в Беловском муниципальном районе.
Шесть заболевших - в Топках и Анжеро-Судженске.
У пяти жителей Ленинска-Кузнецкого подтвердился коронавирус.
Три случая заболевания выявлено в Березовском и Киселевске.
Два случая заболевания зафиксировано в Кемерове и Полысаеве.
По одному заболевшему - в Юргинском муниципальном округе, Новокузнецком и Ижморском муниципальных районах, а также Краснобродском.