Назван город с наибольшим числом заболевших коронавирусом кузбассовцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, в каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом за минувшие сутки. В очередной раз на первой позиции находится Новокузнецк.

Всего за сутки в Новокузнецке выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Осинниках - 29 новых заболевших.

В Прокопьевске число заболевших коронавирусом выросло на 26 человек, а в Междуреченске - на 20.

По девять новых заболевших - в Беловском городском округе и Мысках.

Восемь заболевших - в Беловском муниципальном районе.

Шесть заболевших - в Топках и Анжеро-Судженске.

У пяти жителей Ленинска-Кузнецкого подтвердился коронавирус.

Три случая заболевания выявлено в Березовском и Киселевске.

Два случая заболевания зафиксировано в Кемерове и Полысаеве.

По одному заболевшему - в Юргинском муниципальном округе, Новокузнецком и Ижморском муниципальных районах, а также Краснобродском.