Двое новокузнечан с ножевыми ранениями просили помощи у прохожих Фото: Екатерина РОМАНОВА

Поножовщиной закончилось застолье в одной из квартир Новокузнецка. Израненным мужчине и женщине пришлось просить помощи у прохожих.

Вечером стражам порядка поступил сигнал о том, что во дворе одного из домов на улице Сеченова, что в Новокузнецке, находятся мужчина и женщина с ножевыми ранениями. Когда бойцы Росгвардии прибыли по указанному адресу, они действительно обнаружили 42-летнюю женщину и ее 43-летнего спутника. У обоих имелись ножевые ранения, при этом оба явно были нетрезвыми.

Позже выяснилось, что пара пришла в гости к 53-летнему знакомому, который ранее имел судимости. Вместе они устроили застолье. Неожиданно хозяин квартиры стал проявлять агрессию и напал на своих гостей с ножом. Мужчине и женщине пришлось бежать на улицу и просить помощи у прохожих.

- Росгвардейцы задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения по месту жительства. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.