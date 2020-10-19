За массовую гибель пчел в Кузбассе виновник заплатит штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

Небольшим штрафом отделалась компания, которая обработала поля ядовитыми веществами. После этой обработки почти две тысячи пчелиных семей погибли.

Суд признал виновным ООО «Нева» в нарушении законодательства в области санитарно-эпидемического благополучия населения. Предприятие заплатит штраф в 10 тысяч рублей за нарушения при работе с пестицидами. Величина штрафа - это минимальное наказание, которое могла понести компания. При этом нарушения при работе с пестицидами привели к массовой гибели пчел: примерно 1970 семей.

Как сообщает пресс-служба Мариинского городского суда, компания не выставила предупреждающих щитов о границах опасных зон, не учла погодных условий перед началом работ с пестицидами, а также не предупредила заранее местных жителей о предстоящей обработке. Не знавшие об обработке пасечники не ограничили лет пчел, и в результате сотни пчелиных семей погибли.

Кроме того, оказалось, что при обработке полей 25 июня и 1 июля применялся пестицид «Би-58 Новый», не прошедший экспертизу. Еще в одном случае - 8 июля - распылялся пестицид «Колосаль Про» с неправильной концентрацией.

- При назначении административного наказания суд учел характер правонарушения, имущественное и финансовое положение ООО «Нива», а также то, что общество к административной ответственности привлекается впервые, и назначил наказание в виде минимального размера штрафа - 10 тысяч рублей, - отметил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.