Еще одна лаборатория в Кемерове будет делать тесты на коронавирус. ФОТО: пресс-служба Кемеровской областной клинической больницы.

Еще одна лаборатория в Кемерове начала проводить тестирование на COVID-19. Пока она ориентирована на анализы для пациентов Кемеровской областной клинической больницы.

Как сообщает пресс-служба больницы, бактериологическая лаборатория, которая проводит тестирование, оснащена необходимым оборудованием и получила соответствующее санитарно-эпидемиолонгическое заключение. Ежедневно здесь может выполняться до 500 проб методом ПЦР. Наличие собственной лаборатории особенно актуально сейчас, когда на базе больницы развернуто почти 600 коек для лечения коронавируса и пневмонии.

- Тесты будут делать поступающим в больницу пациентам и сотрудникам медучреждения, - отметили в пресс-службе больницы. - Раньше исследования проводились в лабораториях других медицинских организаций.