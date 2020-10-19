Разочарованная встречей новокузнечанка ограбила интернет-знакомого Фото: Юлия КЛЮЕВА

Личная встреча мужчины и женщины, познакомившихся в интернете, завершилась разочарованием для обоих. А еще – уголовным делом в отношении горожанки.

51-летний новокузнечанин на сайте знакомств общался с 35-летней горожанкой. Между ними возникла симпатия, и интернет-знакомые решили встретиться. Женщина ожидала большего от встречи и была разочарована тем, как проходило свидание. Еще больше ее расстроило, что она так много времени потратила на несимпатичного ей мужчину.

Чтобы компенсировать «ущерб», горожанка в конце свидания прихватила с собой его телефон. Когда же она обнаружила установленное на телефоне приложение мобильного банка, не задумываясь, перевела на свой счет 2000 рублей.

Мужчина же поняв, что у него украли телефон, обратился в полицию, и вскоре его знакомую задержали.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.