Сергей Цивилев обратился в Правительство РФ в связи с нехваткой лекарств в области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Сергей Цивилев обратился к Правительству РФ в связи с нехваткой лекарств в области. Он попросил приостановить маркировку жизненно важных препаратов на период коронавируса.

Глава региона провел аппаратное совещание с депутатами областного Заксобрания и ознакомился с отчетом по аптечным рейдам. Всего за выходные парламентарии проверили 697 аптек и в каждой десятой нашли нарушения – нет разметки, отсутствуют маски и санитайзеры и др.

-Ситуация с наличием необходимых для лечения ковида лекарств – сложная. Даже если препарат есть в наличии, зачастую он в единственном экземпляре и через пять минут в продаже его уже может не быть. Как следствие, в среднем кузбассовцу, чтобы купить лекарства, надо обойти минимум пять, а то и 10 аптек, - сообщил председатель заксобрания Вячеслав Петров.

В числе наиболее дефицитных лекарств оказались Левофлоксацин (есть всего 18,2 процента проверенных аптек), Гидроксихлорохин (в наличии в 13,1 процента аптек) и Фавипиравир (есть в 11,5 процента аптек).

Сергей Цивилев отметил, что с такой ситуацией мириться нельзя и поставил задачу срочно обеспечить аптеки Кузбасса необходимыми препаратами.

-Владельцы некоторых крупнейших аптечных сетей сообщили, что сегодня-завтра ожидают приход товара и необходимые лекарства можно будет приобрести, — добавил Вячеслав Петров. - Однако есть сложности: из-за маркировки продавать поступившие лекарства нельзя. Губернатор отправил в Правительство России письмо о необходимости приостановить режим маркировки жизненно важных лекарств на период коронавируса. Мы от парламента Кузбасса следом направили письма в Совет Федерации и Государственную Думу с призывом поддержать инициативу Сергея Евгеньевича.

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