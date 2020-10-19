После резкого похолодания в Кузбасс вернется тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

То снег и гололед, то потепление до +17 градусов ожидают кузбассовцев на наступившей неделе. О том, когда стоит идти на улицу с зонтом, а когда можно наслаждаться теплом, рассказали синоптики.

В ночь на вторник, 20 октября, в Кузбассе ожидается от одного до шести градусов мороза. По северу пройдут небольшие дожди, которые в течение дня распространятся по всей территории Кузбасса. Ночью и утром лягут туманы. Днем воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов, а порывы юго-западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на среду, 21 октября, будет теплее: столбики термометров опустятся не ниже -4 градусом. Днем ветер постепенно будет стихать – до 3-8 метров в секунду, а его порывы не будут превышать 14. Осадков в этот день не ожидается, а воздух прогреется до +10…+15 градусов.

В ночь на четверг, 22 октября, и вовсе ожидаются плюсовые температуры – от двух до семи градусов. Днем синоптики обещают до +7…+12, а местами и до +17. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, а его порывы вновь усилятся до 20 метров в секунду. ветер принесет с собой похолодание и небольшие дожди днем.

В ночь на пятницу, 23 октября, вновь будет холодно: лишь -1…+4 градусов. днем также не стоить ждать тепла: по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +2…+7 градусов. Ветер усилится, а его порывы могут достигать 20 метров в секунду. День будет пасмурным: дождь сменится сначала мокрым снегом, а потом снегом. Местами ожидается гололедица.