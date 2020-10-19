Кемеровский суд оштрафовал работницу РЖД на 2,1 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кемерове заводский районный суд оштрафовал работницу РЖД на 2,1 миллиона рублей. было доказано, что женщина незаконно получила взятку.

Как было установлено в ходе разбирательства, должностное лицо одного из структурных подразделений ОАО «РЖД» оказывало услуги коммерческой организаций за лоббирование ее интересов. За это она получила 165 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В отношении женщины было возбуждено дело. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд после рассмотрения всех материалов, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей.