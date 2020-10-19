В Кузбассе трое пьяных мужчин напали на полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе трое пьяных мужчин напали на полицейских. Пострадали двое правоохранителей.

Перед судом предстанут трое жителей Белова 25-, 24- и 23-х лет за то, что избили сотрудников полиции. Инцидент произошел в марте этого года, когда троица решила скрасить вечер употреблением спиртного у знакомого. Туда из привез еще один приятель, который тоже не стал отказываться от горячительного. Через некоторое время нетрезвый мужчина поехал в магазин, и на обратном пути его остановили сотрудники ДПС. Пока водитель общался с полицейскими, на улицу вышли его приятели.

-Они решили заступиться за товарища и стали конфликтовать с сотрудниками полиции, а затем втроем стали наносить удары одному из полицейских. После чего 25-летний мужчина нанес несколько ударов второму инспектору ДПС, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Злоумышленники были задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, куда прибыла следственная группа. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано на рассмотрение в суд.