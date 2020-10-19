В Кузбассе выросла средняя зарплата Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Кемеровостата опубликовали данные по величине средней заработной платы в Кузбассе. В регионе за август она выросла.

Как следует из опубликованный статистики, за период с января по август 2020 года средняя заработная плата в регионе составила 42 229 рублей. в сравнении с аналогичным периодов 2019 года этот показатель вырос на 2,6 процента.

Вместе с тем, если сравнивать зарплату в августе с июлем текущего года, то она, наоборот, снизилась на 0,7 процента и составила 41 760 рублей.

Больше всего в августе зарабатывали сотрудники таких сфер, как: добыча угля полезных ископаемых – 62 173 рубля, научные исследования и разработки – 60729 рублей, производство кокса и нефтепродуктов – 54872 рубля, финансовая и страховая деятельность – 53510 рублей, металлургическое производство – 51289 рублей.

Ниже всего оказались зарплаты тех, кто работает в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общепита – 19091 рубль, в полиграфической сфере – 15985 рублей, в сфере производства изделий из кожи – 14610 рублей, производства мебели – 13604 рубля, производства одежды – 13312 рубля.