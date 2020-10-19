Кузбасс выступил с инициативой приостановить маркировку жизненно важных лекарств во время коронавируса. Фото: Заксобрание Кузбасса

Кузбасс выступил с инициативой приостановить маркировку жизненно важных лекарств в период пандемии коронавируса. Это должно сделать лекарства для жителей региона более доступными.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел аппаратное совещание, во время которого председатель Заксобрания Кузбасса Вячеслав петров рассказал о ситуации в аптечной сети региона. Только в эти выходные парламентарии проверили 697 аптек.

Рейды показали, что в каждой десятой аптеке есть нарушения, в числе которых – отсутствие социальной разметки, масок и санитайзеров, в части аптек не было информации о Центре мониторинга пациентов.

-Ситуация с наличием необходимых для лечения ковида лекарств – сложная, - подчеркнул Вячеслав петров. - Даже если препарат есть в наличии, зачастую он в единственном экземпляре и через пять минут в продаже его уже может не быть. Как следствие, в среднем кузбассовцу, чтобы купить лекарства, надо обойти минимум пять, а то и 10 аптек».

Самыми дефицитными, по наблюдениям проверяющих, оказались такие препараты, как Левофлоксацин, Гидроксихлорохин и Фавипиравир.

Глава региона отметил, что с подобной ситуацией нельзя мириться и дал поручение срочно обеспечить регион необходимыми лекарствами.

-Владельцы некоторых крупнейших аптечных сетей сообщили, что сегодня-завтра ожидают приход товара и необходимые лекарства можно будет приобрести, - добавил Вячеслав Петров. - Однако есть сложности: из-за маркировки продавать поступившие лекарства нельзя. Считаю, что нужно не только требовать что-то от бизнеса, но и помогать ему. Губернатор отправил в Правительство России письмо о необходимости приостановить режим маркировки жизненно важных лекарств на период коронавируса. Мы от Парламента Кузбасса следом направили письма в Совет Федерации и Государственную Думу с призывом поддержать инициативу Сергея Евгеньевича.

Рейды по аптечной сети будут продолжены, ближайший намечен на 21 октября. При этом депутаты будут проверять не только наличие лекарств, но и цены на них.