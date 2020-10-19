В Кузбассе закрыли антисанитарное кафе. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе судебные приставы временно закрыли антисанитарное кафе. Если его владелец возобновит работу раньше срока, его ждет уголовное наказание.

В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в Междуреченске кафе быстрого питания, где было выявлено сразу несколько серьезных нарушений. Так, прием продуктов питания и вход персонала осуществлялся через дверь, предназначенную для посетителей, внутренняя система канализации не была разделена на производственные и хозяйственно - бытовые сточные воды, канализационные выпуски эксплуатировались совместно с собственниками жилых и нежилых помещений дома, бактерицидная лампа была установлена над моечными ваннами, а не над разделочным столом. Кроме того, часть разделочного инвентаря не имела маркировки, на одном разделочном столе производилось изготовление салатов и подготовка сырых продуктов.

Городской суд признал владельца кафе виновным в допущенных нарушениях и обязал закрыть точку общепита на 90 суток.

-Индивидуальный предприниматель был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.