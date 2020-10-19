В кузбасском заповеднике появился редкий лебедь. Фото: Кузнецкий Алатау

В заповедник «Кузнецкий Алатау» несколько дней назад привезли редкого лебедя. Птица из-за полученной травмы не может летать.

За последний месяц сотрудники заповедника приняли на реабилитацию шесть птиц: канюка, болотную сову, длиннохвостую неясыть, осоеда, ястреба-перепелятника и кукушонка. А 15 октября из Калтана привезли еще одного пернатого пациента - лебедя-кликуна. Сейчас он не может летать, и специалисты готовы сделать все возможное, чтобы помочь ему вернуться в дикую природу.

- По поведению лебедь скромный, спокойный, не шипит, подпускает людей, - рассказывает орнитолог Вячеслав Зырянов. - Мы осмотрели его, сейчас он находится в нормальном состоянии, несколько дней проведет на карантине. Далее, если все будет хорошо, мы немного подрежем перья и выпустим в пруд, где птица проведет время до холодов и снегов. Когда наступят холода, переведем птицу в зимнее помещение до весны. Весной определим пол и будем принимать решение о ее дальнейшей судьбе.

Новый питомец заповедника - серого цвета, хотя обычно люди привыкли видеть белых или черных лебедей. Лебеди-кликуны выглядят так в молодом возрасте. Цвет оперения сменится на белый после зимы.

Кстати, увидеть такого лебедя в естественных условиях обитания довольно сложно - птица очень осторожная.