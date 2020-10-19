Мэр кузбасского города проверил очереди в поликлиниках. Фото: Максим Шкарабейников/ Instagram

Мэр кузбасского города лично посетил одну из поликлиник, чтобы оценить ситуацию с очередями. Он отметил, что сейчас, в период пандемии коронавируса, нагрузка на врачей серьезно выросла.

Глава Киселевска Максим Шкарабейников посетил поликлинику в районе Красный камень. По его словам, только к 12.00 в регистратуру поступило более 50 звонков с просьбами вызвать врача на дом. И при этом многие ожидали очереди на прием в коридорах медучреждения.

-Большое скопление в коридорах ведет к высокому риску заражению коронавирусной инфекцией. Поэтому мы приняли решение установить модульный блок, чтобы было комфортно ожидать свою очередь нашим горожанам, - сообщил Максим Шкарабейников.

Также он сообщил, что во время его визита люди в очереди интересовались, когда в этом районе будет построена новая поликлиника. Мэр рассказал, что сейчас ведется ее проектирование, а в следующем годы власти постараются приступить к строительству.

-Были жалобы и на нехватку лекарственных препаратов в аптеках города. Такая проблема не только в Киселевске, - отметил мэр. - Поэтому этот вопрос взят на особый контроль Правительства Кузбасса. Над этим вопросом совместно работаем с депутатским корпусом, проверяем все аптеки на наличие лекарственных препаратов. Главной задачей любого аптечного учреждения является обеспечение быстрой общедоступной лекарственной помощи населению.