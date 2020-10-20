Осторожно: Мошенники воспользовались аварией на Кемеровской ГРЭС Фото: Кирилл ЧАЩИН

Мошенники воспользовались крупной аварией, которая произошла на Кемеровской ГРЭС в областном центре 13 октября. Под видом энергетиков с неизвестными целями они обходят квартиры горожан.

В редакцию «Комсомольской правды – Кемерово» обратилась читательница, которая живет на проспекте Ленина. Женщина рассказал, что днем в ее квартиру позвонили два молодых человека без какой-либо униформы, но с непонятными бумагами в руках. Горожанка открывать дверь побоялась, но зато в дверной глазок увидела, как это сделали соседи. А также услышала сам разговор.

- Сказали, что, мол, вчера на электростанции снова произошла авария, и в ближайшие 2-3 дня могут наблюдаться скачки напряжения в сети, - рассказывает женщина. – Далее стали убеждать, что нужно проследить за состоянием бытовой техники. Не знаю, может проверяли, есть ли кто дома. Или понадеялись, что пожилые люди доверятся и пустят в квартиру.

Ситуация прокомментировали сами энергетики.

-Никаких распоряжений на поквартирный обход домов своим специалистам не отдавали. Да и необходимости в этом нет абсолютно никакой. Перебои с электроснабжением хоть и доставили некоторые неудобства кемеровчанам, но носили временный характер. И уж тем более не способны повлиять на работу бытового электрооборудования спустя шесть дней после инцидента, - сообщили в Сибирской генерирующей компании.

В полиции Кузбасса призвали горожан проявлять бдительность

-Прежде чем впустить в дом незнакомца, проверьте у него документы, удостоверяющие личность, и перезвоните в организацию, сотрудником которой он представляется, - сообщил сотрудник ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев. - Только в этом случае вы сможете убедиться, работает ли там данный специалист и направлялся ли он по вашему адресу, и принять решение, открывать ли ему дверь квартиры.

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