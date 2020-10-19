Фото последствий сильного землетрясения в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Типичный Краснобродский", Елена Елкина

Землетрясение, которое почувствовали кузбассовцы в ночь на 18 октября, не прошло бесследно. В социальных сетях появились снимки, на которых жители региона запечатлели последствия подземного толчка.

На фотоснимках, которые жители Краснобродского разместили в соцсетях, запечатлены упавшие с полок товары и поврежденные стены дома. Так на одном из снимков видны бутылки с алкогольной продукцией. Ни упали и разбились. А так как землетрясение произошло ночью, алкоголь успел высохнуть. На другом снимке запечатлены обогреватели, лежащие на полу.

в магазинах с полок упали товары. ФОТО: vk.com, "Типичный Краснобродский"

Также очевидцы сняли упавшие кирпичи, трещины в стенах домов – со стороны подъезда и со стороны квартиры.

Трещина в подъезде. ФОТО: vk.com, "Типичный Краснобродский", Елена Елкина

Напомним, землетрясение интенсивностью 4,8 произошло на юге Кузбасса в ночь на 18 октября. После этого представители администраций населенных пунктов, расположенных неподалеку от эпицентра, обследовали жилые здания и не выявили разрушений. В свою очеред сотрудники МЧС напомнили оо правилах поведения при землетрясении.

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