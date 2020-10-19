Жителей Кемерова оставили без холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 19 октября, жители одной из многоэтажек внезапно остались без холодной воды. Об этом сообщила одна из наших читательниц.

Женщина живет в Рудничном районе в доме по улице Авроры, 6, который обслуживает управляющая компания «Верхний бульвар». По ее словам, отсутствие холодной воды она заметила в районе 22.00 и сразу позвонила в аварийно-диспетчерскую службу компании.

-Мне ответили, что о проблеме уже известно, обращения массовые, однако пока причина неизвестна, специалисты только начали разбираться, - сокрушается горожанка, добавляя, что даже умыться после работы возможности нет – не кипятком же это делать. Также женщина заметила, что и горячая вода, которую она набрала в тазик на случай, если возможную аварий не устранят к утру, была мутного желтоватого цвета, чего раньше не наблюдалось.

Позже стали известны подробности от управляющей компании:

-У "Кемвода" произошла авария, ориентировочно устранять ее будут о 7.00 утра, - сообщают специалисты.