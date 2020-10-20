Кемеровчанин взял телефонную трубку и лишился 1 800 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель областного центра слишком дорого заплатил за входящий телефонный звонок и свою доверчивость. В попытке сохранить собственные сбережения, он лишился 1,8 миллиона рублей.

34-летний кемеровчанин был очень взволнован: ведь на его счет, на котором находились немалые деньги, покушались злоумышленники! По крайней мере, так сказал работник банка, который позвонил ему. Звонивший рассказал, что сбережения можно спасти, если положить их в «виртуальную ячейку безопасности». А для этого нужно было подойти к ближайшему банкомату и набрать специальную комбинацию цифр.

Кемеровчанин сделал все, как посоветовали в банке, и его 1,8 миллиона рублей были снятии с одного счета и переведены на другой. Правда, не на «безопасный», а на тот, который принадлежал мошенникам. Звонивший же оказался аферистом и, как только получил деньги, тут же положил трубку и перестал выходить на связь. Только тут кемеровчанин понял, что стал жертвой мошенников.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.