За попытку продать лампочку новокузнечанка попала под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новокузнецка разместила в интернете объявление о продаже лампочки. Правда, обычный осветительный прибор имел секрет и был предназначен вовсе не для освещения пространства.

Объявление на одном из сайтов появилось в мае 2020 года. Горожанка в аннотации к товару отметила, что эта лампочка на самом деле является специальным устройством для негласного получения информации.

- Данной информацией заинтересовались сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. В ходе проведения оперативного мероприятия подозреваемая была задержана, техническое средство изъято, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. - Проведенное компьютерно-техническое исследование подтвердило, что устройство является специальным техническим средством для негласного получения информации, для приобретения которого требуется лицензия. Со следствием подозреваемая сотрудничала.

В места лишения свободы женщина не отправится, тем не менее, понести наказание за попытку продажи камеры слежения ей придется. Судом женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.