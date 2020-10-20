Южный ветер вернет тепло в Кузбасс Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

То снег, то жара приходят в Кузбасс, сменяя друг друга. Вот и в ближайшие дни южный ветер принесет в Кузбасс тепло на смену снегу.

Если с утра в Кемерове и других территориях по северу региона шел снег, то уже днем юго-западный ветер принесет тепло, и воздух прогреется до +9 градусов.

В ночь на среду ожидается уже до +1 градуса, а днем 21 октября - +10… +15. При этом ветер будет порывистым - до 14 метров в секунду, а вот осадков не ожидается.

Еще жарче будет в четверг, 22 октября: ночью - до +7, а днем местами до +17. Впрочем, преобладающей температурой будет +7… +12 градусов. однако в четверг юго-западный ветер сменит направление на северо-западное, усилится при порывах до 20 метров в секунду и принесет небольшие дожди. В течение суток дожди будут усиливаться, а температура падать. И уже в пятницу днем ожидается +2… +7 градусов, мокрый снег, снег и гололед.