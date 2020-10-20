Из-за выпавшего снега Кемерово встал в пробках Фото: Мария КОЛОСОВА

Пробки в семь баллов сковали Кемерово и не позволили жителям областного центра вовремя добраться до работы, места учебы и по другим важным делам.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», особенно сильно затруднено движение на проспекте Шахтеров, Сосновом бульваре, улице Терешковой, на улице Нахимова и Логовом шоссе, а также на Кузнецком проспекте. Горожане связывают это с выпавшим снегом и дорожно-транспортными происшествиями.

Утром на Кемерово обрушился снегопад, и все улицы оказались завалены снегом. «Доброе утро всем автолюбителям и не только, вы готовы к Дню жестянщика?» - иронизирует один из подписчиков группы в соцсетях, где сообщается о пробках и ДТП, из-за которого они образовались. Так, очевидцы сообщают, что рано утром на Кузбасском мосту произошла авария, из-за которой движение транспорта оказалось парализовано.

Впрочем, это не единственное ДТП, которое случилось снежным утром. Чуть позже автотранспортные средства столкнулись на проспекте Октябрьском.

Напомним, снег, выпавший во вторник, вскоре растает, ведь юго-западный ветер принесет в регион тепло до +17 градусов.