Кузбассовцы задолжали банкам по 237 тысяч рублей Фото: Екатерина РОМАНОВА

На 28 месте из 85 возможных оказался Кузбасса в рейтинге закредитованности регионов. В среднем, каждый житель региона задолжал больше половины средней годовой зарплаты.

Согласно данным РИА-рейтинг, на каждого жителя Кузбасса в среднем приходится по 236,9 тысячи рублей задолженности перед банками. Это составляет порядка 53,6 процента от среднегодовой зарплаты.

У наших ближайших соседей Томской области и Красноярского края – дела обстоят чуть лучше. Томичи находятся на 25 месте с задолженность в 247,4 тысячи рублей и 53,4 процентами от зарплаты. Красноярск находится на 24 месте с задолженностью в 282,3 рубля и 52,3 процентами от зарплаты.

С трудом справляются с кредитной нагрузкой жители Республики Алтай, который находится на 54 строке рейтинга. Здесь каждый из жителей региона задолжал по 216,9 тысячи рублей, а это – 60,3 процента от годовой зарплаты.в Алтайском крае, который находится на 74 позиции, приходится отдавать 68,4 процента от средней годовой зарплаты, задолженность же составляет 207,3 тысячи рублей.

Новосибирцы задолжали по 293,1 тысячи рублей банкам. Регион находится на 79 строке рейтинга с показателем 70,6 процента.

Рейтинг регионов. ФОТО: РИА Рейтинг.

При расчете специалисты оценивали соотношение объема кредитов по данным Центробанка и его соотношение с заработной платой, данные о которой были взяты у Росстата.

- Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитаны как средние значения за 12 месяцев - с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Задолженность по банковским кредитам приведена на 1 сентября 2020 года, уточнили в РИА-Рейтинге.