Два малыша родились в ковидном госпитале Кемерова. ФОТО: пресс-служба Кузбасской областной клинической больницы.

В одном из ковидных госпиталей Кузбасса на свет появились два младенца - мальчик и девочка. У мам обоих малышей ранее диагностировали коронавирус.

В Кузбассе, как и во всем мире, продолжается пандемия коронавируса. Но вместе с этим продолжается и жизнь. Так, сразу два младенца появились на свет в инфекционном госпитале Кузбасской областной клинической больницы. Как сообщили в пресс-службе больницы, девочка родилась на 40-й неделе. Ее вес составил 3450 граммов, а рост - 51 сантиметр. А вот второму малышу потребовалась небольшая помощь врачей: он появился на свет с помощью экстренного кесарева сечения. Вес малыша - 2930 граммов, а рост - 50 сантиметров.

- И мамы, и малыши находятся под пристальным наблюдением специалистов, - отметили в пресс-службе больницы. - Всего в перепрофилированном перинатальном центре находятся 15 беременных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.