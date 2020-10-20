Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на утро 20 октября скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

- У мужчины 1930 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, дислипидемии, хронической ишемии головного мозга, церебрального атеросклероза, хронического пиелонефрита. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения 3-й степени. У мужчины 1950 года рождения из Прокопьевска и у мужчины 1964 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Также стало известно, что 173 человека заболели, общее число зараженных достигло 13 467. 85 пациентов выписаны из больниц, всего от коронавируса вылечились уже 9045 человек.

Сейчас медицинскую помощь получают 4243 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4563 человека.