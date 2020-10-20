173 новых случая коронавируса зафиксированы в Кузбассе

173 новых случая коронавируса зафиксировано в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за сутки коронавирусная инфекция диагностирована еще у 173 человек. Об этом на утро 20 октября сообщил оперативный штаб области.

Всего с середины марта общее число заболевших достигло 13 467 человек. Также за минувшие сутки 85 человек выписаны из медицинских стационаров, общее число тех, кто смог побороть инфекцию, достигло 9045 человек.

К сожалению, продолжает расти печальная статистика - скончались еще четыре пациента.

- У мужчины 1930 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, дислипидемии, хронической ишемии головного мозга, церебрального атеросклероза, хронического пиелонефрита. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения 3-й степени. У мужчины 1950 года рождения из Прокопьевска и у мужчины 1964 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали в оперативном штабе.

Таким образом, общее число летальных случаев сейчас составляет 179.

Сейчас медицинскую помощь получают 4243 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4563 человека.