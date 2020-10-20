За сутки коронавирус выявили в 22 территориях Кузбасса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус был выявлен в 22 территориях. Как сообщает оперативный штаб, появились 173 новых заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 43, Белово - 31, Междуреченск - 28, Анжеро-Судженск - 13, Прокопьевск - 12, Осинники - 11, Беловский район - шесть, Ленинск-Кузнецкий - четыре, Калтан, Кемерово, Краснобродский, Прокопьевский и Топкинский муниципальные округа - по три, Киселевск - два. По одному случаю зафиксировано в Березовском и в Гурьевском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Чебулинском, Юргинском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах.

Также стало известно, что 85 пациентов выписаны из больниц, четыре человека скончались. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 4243 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4563 человека.