13-летнюю девочку с дамской сумкой разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о поисках 13-летней школьницы из Кемерова.

По данным волонтеров «Лизы Алерт», 13-летняя жительница Кемерова Ксения Бродецкая пропала еще 10 октября. В тот день ее видели в последний раз. Девочка ушла в неизвестном направлении и с тех пор на связь не выходила, а ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета: темно-синяя куртка, черные джинсы, белые кроссовки.

С собой: черная дамская сумка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда отмечают, что девочка может находиться в любом кузбасском городе.

Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.