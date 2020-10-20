Надел маску и упал: кузбассовцев пугают историями дерзких ограблений Фото: Екатерина РОМАНОВА

В группах в соцсетях и в родительских чатах кузбассовцы делятся сообщениями о дерзких ограблениях. Не последнюю роль в них, если верить этим сообщениям, играют медицинские маски.

В пабликах и мессенджерах кузбассовцы отправляют друг другу сообщения с историями дерзких ограблений. В них говорится о том, что по квартирам ходят незнакомцы и предлагают бесплатные маски, пропитанные наркотическими средствами. Вдохнув их, человек теряет сознание, и его грабят. Как оказалось, эти сообщения распространяются сразу в нескольких регионах России.

- Данная информация не соответствует действительности, - сообщает МВД России. - Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации, указания населенного пункта, где это происходило, при этом присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

В свою очередь, в ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что в регионе не было зафиксировано ни одного случая ограбления с применением «отравленной маски». А также напомнили, что распространение в СМИ и сети интернет недостоверной информации, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.