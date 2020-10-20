В Кузбассе за миллионные долги по зарплате гендиректор оштрафован на 15 тысяч рублей Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе генеральный директор строительной фирмы за миллионные долги по зарплате оштрафован на 15 тысяч рублей. Такое решение вынес суд.

Как установило следствие и доказал суд, 60-летний мужчина с июня 2018 по июль 2020 года не полностью выполнял свои обязанности перед двумя сотрудниками. В результате они частично не получали заработную плату свыше трех месяцев.

- Когда образовалась задолженность на сумму более 2,3 миллиона рублей, работники обратились в правоохранительные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор имел реальную финансовую возможность производить выплаты в указанный период. Однако денежные средства расходовались им на другие цели.

Пока шло предварительное следствие, обвиняемый полностью погасил долг перед подчиненными. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.