Хозяин знаменитого енота из Кемерова хочет участвовать в «Последнем герое». ФОТО: из личного архива Олега Троскина

Сразу десять кузбассовцев подали заявки на участие в известном телепроекте «Последний герой». Среди них - хозяин самого популярного енота в мире кемеровчанин Олег Троскин.

Видеоанкету 28-летний Олег Троскин записал в заснеженной кузбасской тайге. Рассказывая о себе, мужчина отметил, что он женат, и у него дома живет самый популярный енот в мире - Тема. Тот самый - довольно упитанный и ползающий ради развлечения на брюшке. Правда, брать енота Тему с собой в джунгли Олег Тайга не планирует: все-таки Тема - домашний енот, привыкший к комфорту, а не к экстремальному выживанию.

Олег и Тема. ФОТО: кадр видео из личного архива Олега Троскина

- Хочу попасть в джунгли, поесть змей, полазать по пальмам, пособирать кокосы, - заявил Олег Троскин. – У вас - команда чемпионов, а я - чемпион среди чемпионов.

Кемеровчанин является поклонником активного и здорового образа жизни, любит путешествовать. Особенно он любит экстремальные походы по тайге: здесь он провел в разное время года и с разными людьми в общей сложности 200 дней, несколько раз видел медведя. А во время одной из встреч с хозяином тайги просидел 20 часов на дереве, прячась от косолапого.

Олег Тайга в тайге. ФОТО: из личного архива Олега Троскина

К слову, среди нескольких сотен заявок на участие в проекте есть заявки четырех новокузнечан, трех кемеровчан, двух жителей Мысков и одного жителя Прокопьевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Личный диетолог для пухлого Темы: зачем еноту из Кемерова консультации врача

Кемеровчанину Теме три с половиной года. Он компанейский, игривый, ласковый, своенравный и забавный. А недавно Тема прославился в США - благодаря видео, где он не ходит, а ползает. Тема - пухлый енот из Кемерова. Тот самый, который, подобно тюленю, скользит на животе по полу. Самый популярный енот в российском Instagram, кстати. (подробности)