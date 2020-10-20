В Новокузнецке начали капитально ремонтировать стадион «Металлург». Фото: Администрация Новокузнецка

В Новокузнецке начался капитальный ремонт футбольного стадиона «Металлург». На первом этапе работы планируется провести внутри помещений.

Как рассказали в администрации города, в ноябре и зимой строители будут работать в подтрибунных помещениях. Они демонтируют старые конструкции и заменят все коммуникации, для спортсменов будут оборудованы новые раздевалки, душевые комнаты, медицинские кабинеты и тренажерный зал.

Второй этап запланирован на начало весны 2021 года. В это время ремонтники будут красить 50-метровые мачты стадиона, менять трибуны для болельщиков.

- Футбольных болельщиков и любителей бега интересуют вопросы и о судьбе поля и дорожек. После детального обсуждения со специалистами мы пришли к мнению, что поле в Новокузнецке не станет искусственным. Поэтому на третьем этапе проектировщикам необходимо будет учесть все наши пожелания. В настоящее время современные технологии и коммуникации позволяют оставить живой зеленый газон даже в сибирском регионе, - отметил мэр города Сергей Кузнецов.