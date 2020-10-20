Кузбассовец на спор обокрал секс-шоп. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе мужчина на спор обокрал секс-шоп. Такое необычное задание он получил от знакомых, которым проиграл в карты.

В Ленинске-Кузнецком продавец интим-товаров не досчиталась на прилавке сразу нескольких пикантных игрушек и обратилась в полицию. Сумма похищенного ассортимента составила порядка 13 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения магазина и отметили мужчину и женщину, которые пришли вместе. Пока продавец отвлеклась на покупателя в другом зале, мужчина взял с витрины часть представленной продукции. Затем пара покинула место преступления.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 28-летний местный житель. Подозреваемый был задержан. Он пояснил, что в магазин приходил вместе со своей супругой, с которой накануне проиграл в карты в компании своих знакомых, после чего «на спор» должен был совершить кражу в интим-салоне, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Незадачливому мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Ну а похищенные изделия снова вернулись в магазин.