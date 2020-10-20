Рудничный район Кемерова второй раз за день встал в пробке. ФОТО: скриншот "Яндекс. Пробки"

В Кемерове вновь затруднено дорожное движение в Рудничном районе. Согласно данным популярного ресурса, причина пробки в ДТП.

Сразу два ДТП произошло на улице Терешковой – на расстоянии примерно полукилометра друг от друга. Оба ДТП произошли в одном ряду, и движение автотранспорта оказалось парализовано. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения транспорта здесь крайне невелика, а на выезде с Соснового бульвара машины практически не движутся.

Напомним, утром во вторник, 20 октября, Рудничный район также стоял в пробках – из-за ДТП. А многие автомобилисты отметили, что после прошедшего снегопада передвигаться по городу крайне затруднительно. В свою очередь, сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятных погодных условий.

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