Вышла из школы и пропала: в Кузбассе идут поиски 16-летней девочки. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

16-летняя девочка вышла из школы и пропала. Сейчас ее пытаются найти волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Об исчезновении 16-летней Ирины Стереховой сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. На настоящий момент известно, что 15 октября она вышла из школы, которая находится в Прокопьевске, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый, короткий.

Была одета: синяя куртка-пуховик, бежевая толстовка с рисунком, брюки серо-бежевые в клетку, ботинки черные.

Если вам известно что-либо о местонахождении Ирины Стереховой, вы можете сообщить об этом на условиях анонимности в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8 (384-66) 1-50-40 либо 02 (102 с мобильного).