Только за сутки жители Кемерова отдали мошенникам 2 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Только за сутки жители Кемерова по вине мошенников и собственной наивности потеряли около 2 миллионов рублей. Причем - по одинаковой схеме.

Как рассказали в полиции, 715 тысяч рублей потерянных средств пришлось на 32-летнюю жительницу Кировского района. Женщине позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Он рассказал, что от ее имени оформлен кредит. На это горожанка заверила, что подобных операций не совершала. В ответ ей было предложено срочно пойти в ближайшее отделение банка оформить «зеркальный» заем и погасить им задолженность. Звонивший заверил, что после совершения операции долг аннулируется. Под диктовку афериста женщина оформила кредит в банке и перевела все деньги на указанный счет. Но когда позже она попыталась связаться со звонившим ей человеком для получения дальнейших инструкций по закрытию кредитного счета, тот перестал выходить на связь.

- По такой же схеме мошенники обманули еще двух кемеровчан, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Жертвами аферистов стали 60-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые перевели злоумышленникам 812 тысяч и 310 тысяч рублей соответственно.

Сейчас полиция пытается найти злоумышленников.