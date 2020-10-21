Глава Новокузнецка рассказал о строительстве нового моста через Томь. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о начале работы над проектной документацией для будущего моста через Томь. Он будет построен в Орджоникидзевском районе.

«Новому мосту через реку Томь - быть! Не позднее 2022 года приступим к реализации одного из самых масштабных проектов для Новокузнецка и всей южной агломерации Кузбасса», - написал Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.

Проект будущего моста создают специалисты московской компании «ПромГражданПроект». Работу над ним они должны завершить к лету 2021 года. В этом случае уже в 2022 году начнется строительство моста по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Существующий Байдаевский мост простоял почти 70 лет и устарел технически. Новый же мост будет отвечать самым современным стандартам. Согласно плану новый мост по трассировке - четырехполосный, шириной 23 метра и протяженностью 330 метров. Предполагается, что его пропускная способность составит 1000 автомобилей в час.

- На встрече обратился к специалистам рассмотреть возможность участия в проектировании и строительстве ряда потенциальных объектов в Новокузнецке: Новоильинского моста и трех мостов на Запсибе, - добавил Сергей Кузнецов.