Кемеровчанин взял на таран опору освещения в Кемерове. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Житель Кемерова получил травмы в дорожно-транспортном происшествии. Почему это произошло, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Вечером 20 октября, около 19.50, по улице Тухачевского ехал автомобиль ВАЗ-21074. Им управлял 20-летний мужчина. Машина двигалась со стороны улицы Терешковой в сторону 62-го проезда. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, и машину вынесло с дороги. Остановить автомобиль смог лишь фонарный столб. Машина ударилась об него и получила серьезные повреждения.

Сам автомобилист также пострадал. Врачи бригады скорой, работавшие на месте, оказали ему необходимую медицинскую помощь.

- В результате ДТП водитель, мужчина 20 лет, получил травмы, по характеру которых назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за 9 месяцев 2020 года в Кемеровской области зарегистрированы 204 ДТП, связанных со съездом с дороги. В них 28 человек погибли, 266 получили травмы различной степени тяжести.