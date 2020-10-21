Новокузнечанам советуют избавиться от некоторых транспортных карт Фото: Екатерина РОМАНОВА

В преддверии транспортной реформы в Новокузнецке горожан волнуют вопросы: как будет оплачиваться проезд? Сохранятся ли льготы? Будут ли действовать транспортные карты?

Стоимость проезда в общественном транспорте Новокузнецка составит 20 рублей. При этом все льготы, которые действовали раньше, по-прежнему сохранятся. А вот некоторые транспортные карты перестанут действовать. Речь идет о картах, выпущенных «Кузнецкбизнесбанком». В управлении транспорта и связи города Новокузнецка посоветовали как можно скорее использовать остаток средств на картах и переходить на другие транспортные карты.

- Поскольку тип этой карты другого принципа работы, она в новой системе работать не будет. Поэтому мы просим пассажиров не пополнять транспортные карты на большие суммы, чтобы не потерять деньги, - отметил руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий.

Также представитель УТиС отметил, что сейчас ищутся варианты, как сделать так, чтобы в первое время новокузнечане могли пользоваться и картами, выпущенными КББ. Однако со временем они все же перестанут действовать.

Оплатить же проезд с 18 ноября можно будет любыми банковскими картами бесконтактного типа. Кроме того, по-прежнему будет возможность расплатиться за поездку в автобусе, троллейбусе или трамвае единой транспортной картой и транспортными картами пенсионера, студента и школьника. Они действуют с апреля 2019 года и предназначены для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта.