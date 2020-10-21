Две машины перевернулись вверх колесами после ДТП в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

В Кемерове в результате ДТП два автомобиля перевернулись на крыши и остались лежать на проезжей части вверх колесами. Еще один автомобиль оказался разбитым, но на колесах устоял.

На пересечении улиц Коммунистической и Кооперативной днем в среду, 21 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь не поделили дорогу и столкнулись сразу три автомобиля. От удара сразу два автомобиля перевернулись и оказались вверх колесами. Еще один, хотz и получил повреждения, остался стоять на проезжей части.

Пострадавшим потребовалась помощь спецслужб

Очевидцы отмечают, что к моменту приезда скорой помощи все участники ДТП были живы. Последствия же ДТП очевидцы сняли на видео. И большинство комментаторов недоумевает: как получилось так расхлестаться на сухой дороге посреди дня.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемеровчанин взял на таран опору освещения в Кемерове

Житель Кемерова получил травмы в дорожно-транспортном происшествии. Почему это произошло, сообщили в областной Госавтоинспекции. (подробности)