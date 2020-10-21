Нуждается в помощи: в Гурьевске пропал кареглазый мужчина. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

28-летний житель Гурьевска ушел из дома и пропал. Волонтеры поисково-спасательного отряда просят помощи у автомобилистов с регистраторами.

19 октября из дома в Гурьевске в неизвестном направлении ушел 28-летний Станислав Черепанов. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими, а его местонахождение остается неизвестным. Особое внимание волонтеры обращают на то, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная олимпийка, синяя футболка, темно-синее трико, черные берцы, черная шапка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда просят откликнуться автомобилистов, которые проезжали по улице 40 лет ВЛКСМ в сторону Сосновки или Салаира 19 октября, с 17.00 до 21.00. Возможно, пропавший попал на запись видеорегистратора.