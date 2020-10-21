Световые фонтаны заработают в Новокузнецке в конце недели. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка

В Новокузнецке начали готовиться к Новому году. Первыми в праздничную иллюминацию оденутся городские фонтаны. Причем один из них уже через несколько дней начнет работу.

Фонтан на площади возле городской администрации к концу недели должен заработать в зимнем режиме. Прошедшим летом он не радовал горожан водяными струями, так как на площади велись ремонтные работы. Теперь же с их окончанием преобразится и фонтан. Подрядчики уже монтируют световое оборудование, чтобы он радовал горожан в течение всей зимы. А перед этим подрядчики привели в порядок все фонтаны города.

- Первым преобразится фонтан у администрации города. Сегодня специалисты устанавливают конструкции с декоративным освещением, 2-3 дня уйдет на наладку, и к выходным световое оформление включат, - заметил Сергей Кузнецов на своей странице в социальных сетях.

На следующей неделе работы начнутся на фонтане у драмтеатра. Сейчас мастера проверяют оборудование, чтобы заменить вышедшие из строя элементы.