За просьбу дать воды кузбассовец избил пасынка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не сумевший найти общего языка с сыном сожительницы мужчина пошел на преступление. Несколько раз он не просто избивал пасынка, но и грозил убить ребенка.

Жизнь 12-летнего мальчика изменилась не в лучшую сторону, когда у его мамы появился сожитель. Мужчина придерживался весьма жестоких способов воспитания. Особенно очевидным это стало, когда мама мальчика попала в больницу. Мужчина, используя незначительные поводы, стал проявлять агрессию в отношении ребенка. Его могло разозлить то, что мальчик зашел домой попить воды. Также он мог что-то разрешить подростку, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а протрезвев, забывал о разрешении и наказывал мальчика. 35-летний мужчина избивал ребенка, сдавливал его шею руками, угрожал убийством.

Об этом стало известно, когда бабушка пригласила внука на несколько дней к себе погостить. Узнав, что происходит дома у мальчика, женщина обратилась в полицию.

- Ребенок был из семьи изъят и помещен в социальное учреждение. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично, признавал меньшее количество ударов, которое он наносил мальчику, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.