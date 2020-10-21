700 раз проверили соблюдение масочного режима за три дня в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масочный режим в Кузбассе по-прежнему остается актуальным. В Кемерове проверили, все ли надевают защитные маски в общественных местах.

С начала недели представители кемеровского МВД, представители горадминистрации и администрации правительства Кузбасса, специалисты Роспотребнадзора и общественники провели рейды в общественных местах. Так, контрольные группы проверили 336 торговых точек и более 300 единиц общественного транспорта. Как оказалось, многие жители областного центра понимают необходимость ношения масок, однгако были и те, кто игнорировал это.

- Было составлено 2 протокола об административных правонарушениях: на сотрудников торговых точек, находившихся на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания, посетителей, пассажиров, водителей, юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима на своих предприятиях, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан – от 1000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей.

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