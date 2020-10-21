Тепло до +16 и ветер до 20 метров в секунду идут в Кузбасс Фото: Евгения ГУСЕВА

О сильном ветре предупредили синоптики жителей Кузбасса. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В ночь на четверг, 22 октября, в Кузбассе столбики термометров в большинстве территорий будут находиться на отметках +1…+6 градусов. Однако местами будет прохладнее: всего -4 градуса. В Кемерове синоптики прогнозируют от трех до пяти градусов тепла. Осадков ночью не ожидается, а вот днем местами пройдут небольшие дожди.

День в Кузбассе обещает быть по-осеннему жарким: воздух прогреется до +11…+16 градусов на территории региона и до 13 градусов тепла в Кемерове. Южный ветер будет менять направление на западное, постепенно он будет усиливаться до 8-13 метров в секунду, а при порывах – и до 15-20 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Южный ветер вернет тепло в Кузбасс

То снег, то жара приходят в Кузбасс, сменяя друг друга. Вот и в ближайшие дни южный ветер принесет в Кузбасс тепло на смену снегу. (подробности)

На Кузбасс упадет метеоритный дождь

На Кузбасс надвигается метеоритный дождь, который можно наблюдать дважды в год. Жители области смогут увидеть Ориониды - звездные потоки, которые возникают весной и осенью. (подробности)

Удар из космоса: жителей Кузбасса ждет сильная магнитная буря

Жителей Кузбасса ждет настоящий удар из космоса - надвигается сильнейшая магнитная буря. Из-за нее геомагнитное поле Земли будет лихорадить несколько дней, предварительно - больше недели. (подробности)