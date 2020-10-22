Анна Цивилева рассказала о своей болезни в соцсетях. ФОТО: личная страница Анны ЦИвилевой в инстаграм

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса остался без руководителя. У Анны Цивилевой, стоявшей во главе Совета подтвердился коронавирус.

О своей болезни Анна Цивилева сообщила в социальных сетях. Она отметила, что после того, как стало известно о заболевании, оказалась на самоизоляции. От коронавируса она лечится дома.

- Состояние удовлетворительное. Очень скучаю по своим детям, буду скучать по вам! – написала на своейц странице в соцсетях руководитель Совета попечительства.

Также Анна Цивилева отметила, что вся работа попечительского Совета на некоторое время переводится в онлайн-режим, чтобы не подвергать риску заражения других участников Совета, партнеров и подопечных.

Размещая же снимок в посте, Анна Цивилева отметила, что фотография архивная, так как «В настоящее время все выглядит гораздо хуже».