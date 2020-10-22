Двое кузбассовцев избили двух полицейских в подъезде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В наручниках пришлось доставлять двух агрессивных кузбассовцев в отделение полиции. При их задержании пострадали два стража порядка.

Два приятеля - 28-летний житель Мысков и 23-летний новокузнечанин – в один из дней устроили застолье в квартире дома в Заводском районе. В какой-то момент мужчинам захотелось покурить, и они вышли в подъезд. Там они встретили двух полицейских. Стражи порядка попросили предъявить документы. И вместо того, чтобы выполнить законное требование полиции, нетрезвые мужчину, к слову, оба ранее судимые, бросились избивать представителей закона.

- Одному из сотрудников полиции злоумышленники сломали руку, а другому разбили бровь. Полицейские применили к ним физическую силу, спецсредства – наручники и доставили их в отдел полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Обоих дебоширов на время следствия заключили под стражу. Со следствием 28-летний мужчина сотрудничал, вину признал, 23-летний обвиняемый не сотрудничал. Уголовное дело направлено в суд.