Дорогую иномарку сожгли во дворе дома в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Огонь уничтожил дорогую иномарку, которая находилась возле одного из домов в деревне Береговой. Пожар случился глубокой ночью.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера МЧС около 1.14. Очевидцы сообщали, что горит автомобиль на улице Широкой в деревне Береговой. На место ЧП тут же выдвинулись шесть человек и две единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль BMW X5 горел открытым пламенем. В результате он сгорел внутри и снаружи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 1.33. По предварительным данным, причиной пожара могли стать умышленные действия по уничтожению чужого имущества. Точную причину пожара и обстоятельства, при которых он возник, предстоит установить экспертам.